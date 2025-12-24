टायर फटने के बाद डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में गई सरकारी बस, सामने से आ रहे वाहनों से टक्कर, 9 मरे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 25, 2025 06:21 IST2025-12-24T21:37:47+5:302025-12-25T06:21:35+5:30

Cuddalore: सरकार की एक बस बुधवार को टायर फटने के कारण डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में चली गई।

file photo

Highlightsसामने से आ रहे वाहनों से टकरा गई।09 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

Cuddalore: तमिलनाडु के कुड्डालोर में बुधवार को एक सरकारी बस की दो वाहनों से भिड़ंत की घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तिरुचिराप्पल्ली से चेन्नई जा रही बस टायर फटने के कारण डिवाइडर तोड़ते हुए विपरीत लेन में चली गई और सामने से आ रहे वाहनों से उसकी टक्कर हो गई।

उसने बताया कि हादसे में दो बच्चों समेत चार लोग घायल हो गए और उनका एक सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने मृतकों के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से तीन-तीन लाख रुपये की, जबकि घायलों को एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती घायलों के लिए सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

