Kuwari Begum: यूट्यूब पर 'कुंवारी बेगम' की तलाश, रेप करने के तरीके सिखाती थी, देखें वीडियो

Highlights रेप करने के तरीके सिखाती थी कुंवारी बेगम पुलिस ने गाजियाबाद की रहने वाली शिखा मैत्रेय को किया गिरफ्तार यूट्यूबर से चैनल किया गया डिलीट

Kuwari Begum: सोशल मीडिया आज के युवाओं के लिए उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को आगे लाने का मंच हो सकता है। लेकिन, इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग अश्लील चीजों को फैलाने के लिए कर रहे हैं। कुंवारी बेगम नाम का यूट्यूब चैनल इसी का एक प्रमाण है। इस चैनल को चलाने वाली एक महिला जो अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से रेप कैसे किया जाता है, मास्टरबेशन कैसे करे, जैसी गंदी बातों को बताती थी।

गंदी बात करने का तरीका सिखाने वाली महिला की पहचान गाजियाबाद की यूट्यूबर शिखा मैत्रेय के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। महिला के यूट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक कंटेंट के वीडियोज की भरमार है।

Kudos and credit where due to @DeepikaBhardwaj !! While most who were angry at that lady’s pathetic video clip (motivating paedophila) .. Deepika actually acted n got her arrested https://t.co/Krzb9klNmA

इधर, जैसे ही अन्य लोगों को इस बारे में पता चला कि यूट्यूब पर इस कुंवारी बेगम नाम का चैनल है। यूट्यूब यूजर लगातार इस नाम को सर्च कर रहे हैं। हालांकि, यहां जानकारी के लिए बताते चले कि यूट्यूब से कुंवारी बेगम का चैनल डिलीट कर दिया गया है।

गिरफ्तार होने के बाद बोली, मेरी गलती नहीं है

आरोपी यूट्यूबर शिखा मैत्रेय अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब खुद बेकसूर बता रही हैं। शिखा का कहना है कि उसके वीडियो के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। अश्लीला की हदें पार करने वाली महिला बेंगलुरु में नौकरी कर चुकी है। बीते दो साल से वह कुंवारी बेगम नाम का चैनल चला रही थी।

Outrage against Shikha Metray is because what she laughed over is a crime that's worst nightmare of every parent



But while we all condemn her actions & she be punished for it, it's important to ponder over the reasons why youngsters are falling into this very dark abyss where… pic.twitter.com/VC05yilVyl