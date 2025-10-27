Chaitanyananda Saraswati Case: चैतन्यानंद जमानत याचिका सुनवाई आज, पुलिस ने 9 पीड़िताओं से की पूछताछ

Chaitanyananda Saraswati Case: स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसने मामले में 16 पीड़िताओं में से नौ से पूछताछ कर ली गयी है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित एक प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष चैतन्यानंद (62) कई छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच अधिकारी (आईओ) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश को बताया कि नौ पीड़िताओं से पूछताछ की गई है तथा सभी पीड़िताओं और आरोपी के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। न्यायाधीश देवेश ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर के लिए निर्धारित करते हुए अभियोजन पक्ष को वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत को जांच अधिकारी ने बताया कि शेष पीड़िताएं संस्थान में त्योहारों की छुट्टियों के कारण शहर से बाहर हैं और वे 4 नवंबर तक वापस आ जाएंगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी का संस्थान पर ‘‘एकाधिकार’’ था और वह खुद फैसले लेता था।

प्राथमिकी के अनुसार, चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए कथित तौर पर मजबूर करता था और उन्हें बेवक्त अश्लील संदेश भेजता था। वह कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नज़र रखता था। आरोपी को 28 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था।

