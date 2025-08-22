संसद भवन की सुरक्षा में सेंध?, दीवार फांदने की कोशिश कर रहे 20 साल के युवक रामा को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2025 13:24 IST2025-08-22T13:23:04+5:302025-08-22T13:24:04+5:30
शुक्रवार सुबह पांच बज कर 50 मिनट के आसपास एक व्यक्ति ने संसद की दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के चौकन्ने जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
नई दिल्लीः शुक्रवार को सुबह संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए उसकी दीवार फांदने की कोशिश कर रहे 20 साल के एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामा के रूप में हुई है जो मानसिक रूप से अस्थिर लगता है। पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) देवेश महला ने कहा, ‘‘शुक्रवार सुबह पांच बज कर 50 मिनट के आसपास एक व्यक्ति ने संसद की दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के चौकन्ने जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘वह मानसिक रूप से कमजोर लगता है और उससे पूछताछ जारी है। आसूचना ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा समेत कई केंद्रीय एजेंसियां इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों ने बताया कि यह युवक संसद परिसर में सेंध लगाने के लिए उसकी दीवार से लगे एक पेड़ पर चढ़ गया।
सूत्र के अनुसार, ‘‘उसे आगे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आईबी और विशेष शाखा के अधिकारी उससे पूछताछ कर उसके इस कृत्य का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।’’ गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को ही समाप्त हुआ है। इससे पहले 13 दिसंबर, 2023 को संसद सत्र के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे।
उन्होंने पीले रंग का धुआं छोड़ा था। दोनों को सदन में उपस्थित कुछ सांसदों ने पकड़ लिया था। इसी दौरान दो अन्य लोगों ने संसद परिसर के बाहर भी कोई गैस छोड़ी थी। यह घटना संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी वाले दिन हुई थी जिसने संसद की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।