Bomb Threat in UP: मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना, काशी एक्सप्रेस कराया गया खाली; VIDEO वायरल

By अंजली चौहान | Updated: January 6, 2026 13:36 IST2026-01-06T13:34:54+5:302026-01-06T13:36:52+5:30

Bomb Threat in UP: रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

Bomb Threat in UP: उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे जंक्शन पर मंगलवार को बम धमाके की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा कॉल आया जिसमें जिसमें दावा किया गया कि काशी एक्सप्रेस (15018 डाउन) में बम लगाया गया है। धमकी भरे कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन को खाली कराया और पूरी तरह से तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, कॉल फर्जी निकला। अधिकारियों ने बताया कि कॉल के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही एसपी और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनूप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीमें स्टेशन पहुंचीं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की एक जॉइंट टीम ने यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया।

उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और सभी कोचों की गहन जांच की गई, जबकि एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर एक और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया।

एसपी एलमारन जी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 9.30 बजे एक कॉल आया, जिसमें दावा किया गया कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस में बम है।

उन्होंने कहा, "जैसे ही ट्रेन मऊ स्टेशन पहुंची, यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारा गया और हर कोच की अच्छी तरह से जांच की गई। अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।" उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक बैग की जांच की गई, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

एसपी ने कहा, "यह एक फर्जी कॉल लगता है। हमारी सर्विलांस टीम कॉल के सोर्स का पता लगाने के लिए काम कर रही है, और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा।

