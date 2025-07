Bihar: सुसाइड या हत्या? पटना AIIMS के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Bihar: बिहार की राजधानी पटना एम्स के एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार, एम्स पटना में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का एक छात्र शनिवार को अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया। छात्र की पहचान यादवेंद्र साहू के रूप में हुई है, जो ओडिशा का रहने वाला था और एम्स पटना के छात्रावास में रहता था।

फुलवारीशरीफ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सुशील कुमार के अनुसार, घटना का पता तब चला जब स्थानीय थाने को दोपहर करीब 1 बजे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि छात्र का कमरा सुबह से नहीं खुला है। अंदर उसका मोबाइल बज रहा था, जिससे संदेह पैदा हुआ।

स्थानीय पुलिस तुरंत छात्रावास पहुँची और एम्स के अधिकारियों और एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। छात्र का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।

Police said his room had remained locked since morning, and his mobile phone was ringing unanswered, prompting hostel authorities to alert the local police.



