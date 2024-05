Bobby Kataria Arrested: मशहूर इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया का विवादों से पुराना नाता, मानव तस्करी अलावा इन मामले से जुड़ा नाम

Bobby Kataria Arrested: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बॉबी कटारिया को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर पर्सनालिटी के रूप में जाने जाना वाला बॉबी कटारिया पर मनाव तस्करी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कटारिया ने विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने चार लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। बॉबी पर दो लोगों ने जिनकी पहचान अरुण कुमार और धौलाना, उत्तर प्रदेश के मनीष तोमर के रूप में हुई, उनका आरोप है कि कटारिया पर विदेश में रोजगार दिलाने के बहाने 4 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया।

शिकायत में बताया गया है कि कुमार और तोमर ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन खोजा था जिसमें विदेशी नौकरी के अवसरों का वादा किया गया था। यह विज्ञापन कटारिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल से जुड़ा था। कटारिया से संपर्क करने के बाद, उन्हें गुरुग्राम के एक मॉल में उनके कार्यालय में मिलने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात कटारिया से 1 फरवरी को हुई थी, जहां कटारिया ने उसे 2,000 रुपये पंजीकरण शुल्क के बदले संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी देने का आश्वासन दिया था।

इसके बाद, कुमार ने कटारिया के खाते में 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए और वियनतियाने, लाओस का टिकट प्राप्त किया। इसी तरह, तोमर को सिंगापुर में नौकरी देने का वादा किया गया था और कटारिया को 2.59 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, उन्हें वियनतियाने का टिकट भी मिला और 28 मार्च को उड़ान में बैठे। वियनतियाने पहुंचने पर, उनकी मुलाकात अभि नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को कटारिया का दोस्त होने का दावा किया था।

फिर वह आदमी उन्हें एक होटल में ले गया। अगले दिन, उन्हें एक अज्ञात चीनी कंपनी में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। उन्हें अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ताओं ने खुलासा किया कि महिलाओं सहित लगभग 150 भारतीयों को बंदी बनाकर ऐसी गतिविधियों में धकेला जा रहा था। तीन दिनों के बाद, कुमार और तोमर भागने में सफल रहे और भारतीय दूतावास से मदद मांगी।

शिकायत के अनुसार, भारत लौटने पर, उन्होंने कटारिया से अपने पैसे वापस मांगे, जिन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते कटारिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें चोट पहुंचाने, गलत तरीके से कारावास, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी, अपहरण, मानव तस्करी और आपराधिक साजिश के साथ-साथ आप्रवासन अधिनियम उल्लंघन के आरोप भी शामिल हैं। बॉबी कटारिया को गुरुग्राम स्थित उनके कार्यालय से सोमवार को गिरफ्तार किया गया है।

साल 2022 में बॉबी कटारिया को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त कटारिया पर स्पाइसजेट की उड़ान में धूम्रपान करते हुए दिखाए गए एक वीडियो के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। सार्वजनिक रूप से शराब पीने और यातायात में बाधा डालने के लिए देहरादून की अदालत से गैर-जमानती वारंट का सामना करना पड़ा था।

उसी साल, उन पर एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट करने, सोशल मीडिया पर उसके बारे में अश्लील संदेश पोस्ट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, उसे पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए गुरुग्राम में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा।

