मशहूर Youtuber गौरव तनेजा को मेट्रो स्टेशन पर जन्मदिन मनाना पड़ा भारी, भगदड़ जैसी स्थिति होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

Highlights गौरव तनेजा को गिरफ्तार किए जाने से पहले दो घंटे के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था गौरव तनेजा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रशंसकों को उनके जन्मदिन पर मेट्रो स्टेशन पर आने को कहा था नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर गौरव के प्रशंसक हजारों की संख्या में पहुंच गए जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई

नोएडाः मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा को मेट्रो स्टेशन पर जन्मदिन मनाने और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने के आरोप में शनिवार नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

गौरव तनेजा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रशंसकों को बताया कि उनका जन्मदिन मनाने के लिए एनएमआरसी के एक पूरे मेट्रो कोच को बुक किया गया है और प्रशंसकों का जश्न में शामिल होने का स्वागत है।

गौरव तनेजा के आह्वान के बाद नोएडा में सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर भारी संख्या में उनके प्रशंसक जमा हो गए। पुलिस के मुताबिक वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर तुंरत पहुंची और वहां स्थित को बेकाबू होता देख धारा 144 लगा दिया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में मेट्रो के अंदर प्रशंसकों की भारी तादात देखी जा सकती है। इससे संबंधित अन्य वीडियो में लोगों को मेट्रो स्टेशन के बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में गौरव के प्रशंसकों को गौरव-गौरव चिल्लाते देखा गया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर YouTuber गौरव से मिलने के लिए हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक भारी भीड़ के कारण स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। बाद में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी और इसके उल्लंघन के आरोप में तनेजा को हिरासत में ले लिया।

Best birthday present given by wife, what a memorable day 😂 pic.twitter.com/zieGUdI8oB