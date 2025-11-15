Bijnor: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म, बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना थानाक्षेत्र में 67 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने घर में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगीना) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि 13 नवंबर को नगीना थानाक्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करायी जिसमें उसने आरोप लगाया कि 67 वर्षीय शाहिद ने उसकी आठ साल की बेटी को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।

शिकायतकर्ता के अनुसार शाहिद बच्ची को रोजाना 10 रुपये देता था। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है।

