Bijnor: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म, बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 15, 2025 14:15 IST2025-11-15T14:12:47+5:302025-11-15T14:15:06+5:30
Bijnor: थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला मुनीम चौक, कस्बा नगीना में नाबालिग लड़की के साथ गलत कार्य में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं की जा रही अग्रिम कार्यवाही की जा रही
Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना थानाक्षेत्र में 67 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने घर में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगीना) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि 13 नवंबर को नगीना थानाक्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करायी जिसमें उसने आरोप लगाया कि 67 वर्षीय शाहिद ने उसकी आठ साल की बेटी को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार शाहिद बच्ची को रोजाना 10 रुपये देता था। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है।
