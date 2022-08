बिहार: पटना में दिनदहाड़े लड़की को सरेराह मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई सनसनीखेज वारदात

पटना: बिहार की राजधानी पटना में दिनदहाड़े एक युवती को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि जिस युवती को गोली मारी गई, उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। वारदात को बुधवार को अंजाम दिया गया। घटना पटना के बेउर पुलिस थाने के सिपारा इलाके के इंद्रापुरी की है।

शख्स ने युवती को पीछे से गोली मारी जो उसके गले में जा लगी। युवती का इलाज अभी पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, पटना पुलिस ने आशंका जताई है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। इस बीच पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, जहां ये घटना हुई, वहां पास में लगे एक सीसीटीवी में सबकुछ कैद हो गया। इस सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक शख्स गली से निकलता है और पास की एक दूसरी गली के मोड़ पर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक झोला है। इसी दौरान एक लड़की वहां से गुजरती है। युवक उसके पीछे जाता है झोले से पिस्तौल निकाल कर पीछे से फायर कर देता है। लड़की वहीं गिर जाती है और युवक भी वहां से भाग खड़ा होता है।

Bihar| A vegetable vendor’s daughter shot yesterday in Indrapuri locality of Sipara area of ​​Beur PS in Patna. Injured girl who was shot in the neck is undergoing treatment in a private hospital. Matter is being said to be a love affair: Patna Police



(Visuals: CCTV footage) pic.twitter.com/kHbddcU2L1