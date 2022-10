27 दिन से तलाश, 9 लोगों की जान लेने वाला आदमखोर बाघ का अंत, 15 शूटर्स और 150 पुलिस वालों ने महाजाल के साथ घेरकर मारी 4 गोलियां, जानें

Highlights नेपाल के चितवन से 5 शूटर मौके पर पहुंचे। आदमखोर बाघ के दहशत से इलाके के लोग भयभीत थे। पुलिस-एसटीएफ और वन विभाग के भी 5-5 शूटर मौके पर मौजूद थे।

पटनाः बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में आदमखोर बाघ का खात्मा हो गया है। गन्ने के खेत में घेर कर उसे शूट आउट कर दिया गया है। 15 शूटर्स और 150 पुलिस वालों ने महाजाल के साथ घेर लिया था। इस पूरे अभियान का नेतृत्व जिले के पुलिस कप्तान किरण कुमार यादव जिला वन पदाधिकारी (डीएफओ) के साथ कर रहे थे।

48 घंटे में ही बाघ ने 4 लोगों की जान ले ली थी। आज यानी शनिवार की सुबह ही मां और बेटी को बाघ ने मार डाला, जिसके बाद नेपाल से वीटीआर की टीम बुलाई गई। इससे पहले आदमखोर बाघ को गन्ने के खेत को जाल लगाकर पूरी तरह घेर लिया गया था। बगहा के एसपी पुलिस के 150 जवानों के साथ पूरे इलाके को घेरे हुए थे।

The 'man-eating' tiger who killed nine people in Bagaha in the West Champaran district of Bihar, has been killed. pic.twitter.com/nwaWtKH41n

उधर, नेपाल के चितवन से 5 शूटर मौके पर पहुंचे। इधर, पुलिस-एसटीएफ और वन विभाग के भी 5-5 शूटर मौके पर मौजूद थे। यानि 15 प्रोफेशन शूटर्स के साथ पुलिस की पूरी फौज से हत्यारे(आदमखोर) बाघ को घेर लिया था। शूट-एट-साइट का आदेश जारी हो चुका था, देखते ही उसे मौके पर ढेर कर दिया गया।

Bihar | Orders issued to kill 'man-eating' tiger that killed nine people in Bagaha in West Champaran dist



Orders for killing a tiger are issued as per procedure when it's established that tiger is accustomed to living in human habitation. Tiger killed 4 people in past 3 days:DFO pic.twitter.com/KaYhZYHmE3