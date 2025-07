मुजफ्फरपुर में स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या, शव को हाईवे पर रख परिजनों ने किया प्रदर्शन

Bihar News: बिहार में एक के बाद एक हत्याओं ने पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के अलग-अलग शहरों में कारोबारियों और अन्य व्यक्तियों की हत्याओं का मामला आए दिन सामने आ रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है। जहां एक कबाड़ के कारोबारी की गोली मारकत बेरहमी से हत्या कर दी गई। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया के पास एक कबाड़ व्यापारी मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

कथित तौर पर लंबे समय से चले आ रहे ज़मीन विवाद को लेकर उसकी हत्या की गई। एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा, "कबाड़ का काम करने वाले मोहम्मद गुलाब नाम के एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने तीन गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।"

परिवार ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिन्होंने दो दिन पहले मृतक को धमकी दी थी, उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लगता है कि यह घटना किसी विवाद के कारण हुई।

अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस टीमें छापेमारी के लिए रवाना हो चुकी हैं और परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

#WATCH | Muzaffarpur, Bihar | Regarding a junk dealer shot dead near Majhaulia, SDPO Vinita Sinha says, "A person named Mohammad Badal, who worked as a junk dealer, was shot at three times by an unknown miscreant, resulting in his death. The family has named a few people who… pic.twitter.com/WrFANPOM5X