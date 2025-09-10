निजी स्कूल हॉस्टल में 13 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, सासाराम में शर्मनाक घटना, हिरासत में चार हॉस्टलकर्मी

Highlights बच्ची की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। बाल कल्याण समिति के अधीन रखा है ताकि उसे सुरक्षित माहौल मिल सके और उसकी उचित देखभाल हो सके। निजी स्कूलों और हॉस्टलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पटनाः बिहार में रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र(सासाराम) से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामले के प्रकाश में आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार हॉस्टल कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं, लोगों का कहना है कि स्कूल के हॉस्टल तक का ये हाल है तो आखिर कहां सुरक्षित हैं बेटियां? प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके और अन्य दोषियों की पहचान की जा सके। बताया जाता है कि यह घटना उस समय हुई जब बच्ची हॉस्टल में थी। बच्ची की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस ने पीड़िता को फिलहाल बाल कल्याण समिति के अधीन रखा है ताकि उसे सुरक्षित माहौल मिल सके और उसकी उचित देखभाल हो सके। इस घटना ने निजी स्कूलों और हॉस्टलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कैसे संभव है कि हॉस्टल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर ऐसी जघन्य घटना घटित हो जाए?

सवाल यह भी है कि क्या हॉस्टल में बच्चों की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी? अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से उनका विश्वास टूटता है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मेडिकल रिपोर्ट और हॉस्टल कर्मियों से पूछताछ के बाद मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है और वे स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

