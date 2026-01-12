Bihar: 60 साल की बुजुर्ग को 30 साल के मर्द से हुआ प्यार, 3 बच्चों को छोड़ महिला फरार
By एस पी सिन्हा | Updated: January 12, 2026 15:20 IST2026-01-12T15:20:50+5:302026-01-12T15:20:58+5:30
Bihar: बिहार के बांका जिले से एक बडा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल, जिले की एक 60 वर्षीय महिला को अपने से 30 साल छोटे युवक से प्यार हो गया और इस इश्क का खुमार इतना चढ़ा कि महिला ने घर-बार छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार होने का साहसिक निर्णय लिया। बांका जिले के अमरपुर बस स्टैंड पर भारी भीड के बीच तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी से लिपट गई और बिलख-बिलखकर रोने लगी। महिला का जवान बेटा भी मौके पर आ गया।
उसने साथ चलने को कहा तो मां 30 साल के आशिक के साथ ही जाने की जिद पर अड़ गई। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता देख तमाशबीनों की भीड़ लग गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के बाद कुछ समय के लिए बस स्टैंड पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। महिला अपने प्रेमी से लिपटकर उसके साथ जाने की जिद्द करने लगी। बाद में महिला के जवान बेटे ने दोनों को पकड़कर अमरपुर पुलिस को सौंप दिया। महिला के बेटे में सारी कहानी पुलिस को बताई। महिला के जवान बेटे समित मंडल ने बताया कि हम तीन भाई अमरपुर के भरको में रहते हैं। छह महीने पहले अचानक घर से कुछ गहने और अन्य महंगा सामान लेकर फरार हो गई थी।
काफी खोजबीन भी की गइ थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आज अचानक कुछ लोगों ने उसको फोन कर बताया कि उसकी मां किसी युवक के साथ कहीं जाने की तैयारी में बस स्टैंड पर खड़ी है। सूचना मिलते ही बेटा और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। महिला अपने 30 साल के प्रेमी वकील मिश्रा से लिपटी रही। इसका प्रेमी भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबरी गांव निवासी वकील मिश्रा हैं।
थाना में पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि मिस्ड कॉल के बाद बात होने के बाद प्यार हुआ। महिला ने बताया कि उनकी और प्रेमी की बातचीत लगभग 4 महीने पहले फोन के जरिए शुरू हुई थी। शुरू में सामान्य बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। इसके बाद दोनों ने भागलपुर स्टेशन पर मिलने का निर्णय लिया और वहीं से लुधियाना भाग गए।
महिला का दावा है कि लुधियाना में उन्होंने शादी भी कर ली है और वह अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर रही हैं। महिला ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ खुश है और अब किसी भी तरह के दबाव में वापस घर नहीं लौटना चाहती। भीड़ में मौजूद लोग इस अनोखी प्रेम कहानी को सुनकर चौंक गए। महिला और युवक की प्रेम कहानी ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है।