मिनीवैन और ट्रक में टक्कर, उड़े परखच्चे, 8 लोगों की मौत और 4 घायल

Highlights आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के टुकड़े-टुकड़े हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। चालक के नियंत्रण खो देने के बाद टेंपो से टकरा गया।

पटनाः बिहार के पटना के शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के पास एक टेंपो और ट्रक की टक्कर में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस दुर्घटना में चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार पुलिस ने बताया कि पीड़ित नालंदा जिले के निवासी थे और गंगा नदी में स्नान करने के बाद फतवा से लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार, ट्रक तेज़ गति से जा रहा था और चालक के नियंत्रण खो देने के बाद टेंपो से टकरा गया।

आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के टुकड़े-टुकड़े हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। इस महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जब 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में एक बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई थी

जिसमें बिहार के दस तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में 35 अन्य घायल भी हुए थे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले तीर्थयात्री दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर की यात्रा करने के बाद घर लौट रहे थे, जब जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे, वह पूर्वी बर्धमान जिले में फगुईपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

Web Title: Bihar 8 killed 4 injured in truck-tempo collision in Patna Shahjahanpur Police Station area see video