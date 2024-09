बेंगलुरु की 'साड़ी चोर' महिला गिरोह का भंडाफोड़, लाखों रुपये की साड़ियां चुराईं

Highlights चार महिलाओं का गिरोह विभिन्न दुकानों से महंगी साड़ियाँ चुराता था विभिन्न दुकानों से महंगी साड़ियाँ चुराती थीं इन महिलाओं से 17.5 लाख रुपये की 38 रेशमी साड़ियाँ बरामद की गई हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी की पुलिस ने चार महिलाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो विभिन्न दुकानों से महंगी साड़ियाँ चुराती थीं। बार-बार ऐसा करने वाली इन महिलाओं को जेपी नगर की सीमा से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वे साड़ियाँ चुरा रही थीं, लेकिन दुकान के सतर्क कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया और उनसे पूछताछ की।

बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त बी. दयानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन महिलाओं से 17.5 लाख रुपये की 38 रेशमी साड़ियाँ बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा, "जेपी नगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और लगभग 17.5 लाख रुपये की 38 रेशमी साड़ियाँ बरामद की हैं। ये 4 महिलाएँ दो अन्य महिलाओं के साथ जेपी नगर की सीमा में एक रेशम की दुकान पर गई थीं और दुकान के कर्मचारियों का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी।"

