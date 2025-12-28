Bengaluru: हनीमून से लौटी पत्नी ने की आत्महत्या, पति पर लगा दहेज उत्पीड़न का आरोप; परेशान शख्स ने होटल में लगाई फांसी
By अंजली चौहान | Updated: December 28, 2025 11:09 IST2025-12-28T11:07:43+5:302025-12-28T11:09:13+5:30
Bengaluru: बेंगलुरु के विजयनगर निवासी 30 वर्षीय एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक होटल में छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। उसके ससुराल वालों ने उस पर दहेज का आरोप लगाया था। यह घटना उसकी पत्नी की आत्महत्या के दो दिन बाद घटी है।
Bengaluru: सात जन्म का शादी का एक रिश्ते का बेंगलुरु में दर्दनाक अंत हुआ है। जहां पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने भी अपनी जान दे दी। इस घटना से दो परिवार तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को एक 30 साल के आदमी ने होटल के कमरे में फांसी लगा ली, उसकी पत्नी ने दो दिन पहले ही अपने पिता के घर पर आत्महत्या कर ली थी।
रिपोर्ट के अनुसार, अपने बेटे को लटका हुआ देखकर, मृतक की माँ ने भी अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। उसने होटल में शोर मचाया, जिससे उसके बड़े भाई, स्टाफ और पुलिस को अलर्ट मिला। यह जोड़ा हाल ही में श्रीलंका से हनीमून मनाकर लौटा था।
मृतक सूरज शिवन्ना, अपनी पत्नी के परिवार द्वारा दहेज के आरोप लगाए जाने के बाद बेंगलुरु से भाग गया था। उसके साथ उसकी माँ, जयंती और बड़ा भाई संजय भी थे। परिवार बेंगलुरु से हैदराबाद में कुछ देर रुकने के बाद नागपुर गया और शुक्रवार को दो होटल के कमरे बुक किए। शनिवार को लगभग 12:30 बजे, 50 साल की जयंती ने अपने बेटे को एक दुपट्टे से छत के पंखे से लटका हुआ देखा।
हनीमून बीच में छोड़ बेंगलुरु आकर पत्नी ने की खुदकुशी, नागपुर में पति ने भी कर ली आत्महत्या, सास ने भी लगाई फांसी लेकिन....जानिए पूरा मामला— Republic Bharat - रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) December 27, 2025
.
.
.#Bengaluru#Wife#Husband#Suicide#Nagpur#Hotel#Dowryhttps://t.co/9VYxxyVukC
सदमे में आकर, उसने भी अपनी जान लेने की कोशिश की। जब उसकी कोशिश नाकाम रही, तो उसने तुरंत संजय को फोन किया, जो उसे AIIMS, नागपुर ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने सुबह लगभग 3 बजे उसकी मौत की पुष्टि की।
पत्नी के परिवार से धमकियाँ
संजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि गणवी की आत्महत्या के बाद सूरज के ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकियाँ दी थीं। मीडिया रिपोर्ट में संजय ने कहा, "लगभग 30 लोग विजयनगर में हमारे घर में घुस आए और सूरज को ढूंढ रहे थे, जिसका नाम दहेज उत्पीड़न के लिए FIR में था। हम सदमे में थे और अपनी जान का डर था। हमारे पास बेंगलुरु से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था।"
सूरज ने 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक अरेंज मैरिज सेरेमनी में MBA ग्रेजुएट गणवी से शादी की थी। परिवार के सूत्रों ने बताया कि शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन कथित तौर पर गणवी शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसकी चाची ने उस पर शादी के लिए दबाव डाला था।
शादी के बाद, यह जोड़ा 10 दिन के हनीमून के लिए श्रीलंका गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह यात्रा खराब हो गई। गणवी की शादी से पहले की दोस्ती सामने आने के बाद झगड़े शुरू हो गए, और उसने शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे दरार और बढ़ गई।
यह जोड़ा पाँच दिन बाद सोमवार को बेंगलुरु लौट आया। उनके लौटने पर, संजय सहित परिवार के सदस्यों ने उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास नाकाम रहे। संजय ने सूत्रों को बताया, "मैंने शांति बनाए रखने की कोशिश की और कपल को भरोसा दिलाया कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी।" उस रात, गणवी अपने पिता के घर लौट आई और दुख की बात है कि कुछ ही घंटों बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने विरोध किया, और सूरज और उसके रिश्तेदारों पर दहेज के लिए उसे टॉर्चर करने का आरोप लगाया। आरोपों के बाद बेंगलुरु पुलिस ने शिवन्ना परिवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और एक केस दर्ज किया, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया।
संजय ने दिए एक इंटरव्यू में दहेज के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। "हमने कोई मांग नहीं की थी। हमने शादी का सारा खर्च उठाया था। यह चौंकाने वाली बात है कि वे ये आरोप लगा रहे हैं। असल में, गणवी के परिवार ने हमें जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया था। मेरा भाई डरा हुआ था और माफी मांग रहा था," उन्होंने 22 दिसंबर को ससुराल वालों के बेंगलुरु स्थित घर आने का जिक्र करते हुए कहा।
किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खत्म करने के लिए सूरज की ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि नागपुर और बेंगलुरु पुलिस इस मामले की जांच में तालमेल बिठा रही हैं।