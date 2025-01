Bengaluru Crime: निजी और अंतरंग वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था चाचा, परेशान भतीजी ने खुद को जिंदा जलाया, हुई मौत

बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक दुखद घटना घटी, जहां एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला सुहासी सिंह ने अपने चाचा प्रवीण सिंह द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद आत्मदाह कर लिया। महिला ने दावा किया कि उसके चाचा के पास उसके निजी और अंतरंग वीडियो थे और वह उसका इस्तेमाल उसे परेशान करने के लिए कर रहा था।

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार (12 जनवरी) को रात करीब 8 बजे बेंगलुरु के कुंडलाहल्ली इलाके के पास एक होटल में हुई। सुहासी ने खुद को आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया। जलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे बचाने के प्रयासों के बावजूद, उसने दम तोड़ दिया।

A 25 yr old Woman techie dies by Suicide (Self immolation ) over harassment by her Uncle who claimed to have her private videos. The incident happened at a private hotel under HAL Police Station limits in Bengaluru. The Accused Praveen Singh has been arrested by police. pic.twitter.com/HCKusi9v2O