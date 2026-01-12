Bengaluru Murder News: यौन संबंध बनाने की कोशिश, इनकार करने पर महिला इंजीनियर की हत्या; फ्लैट में लगाई आग
By अंजली चौहान | Updated: January 12, 2026
Bengaluru Murder News: इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 18 साल के PUC स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि घटना वाले दिन उसने रात करीब 9 बजे एक स्लाइडिंग खिड़की से पीड़ित के फ्लैट में एंट्री की थी।
Bengaluru Murder News: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां पुलिस ने ने एक 18 वर्षीय लड़के को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिस पर एक महिला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की सोची-समझी हत्या का शक है, जिसका शव करीब एक हफ़्ते पहले उसके अपार्टमेंट में मिला था।
पुलिस ने बताया कि 34 साल की शर्मिला नाम की महिला की मौत का कारण शुरू में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग माना जा रहा था। लेकिन जांच शुरू होने के एक हफ़्ते बाद, पुलिस ने उसके किशोर पड़ोसी, जिसकी पहचान 18 साल के कर्नल कुरई के रूप में हुई है, जो मूल रूप से केरल का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया।
Software Engineer Suffocated, Flat Set Ablaze: Teen Neighbor Arrested in Bengaluru— Yasir Mushtaq (@path2shah) January 11, 2026
Bengaluru
What was initially believed to be a tragic fire accident in an eastern #Bengaluru apartment has now been confirmed as a gruesome case of murder. Police have arrested an 18 year old… pic.twitter.com/cVsAMZQ59F
आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उसके यौन संबंध बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किशोर ने पुलिस जांच के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि वह 3 जनवरी को रात करीब 9 बजे यौन संबंध बनाने के इरादे से एक स्लाइडिंग खिड़की से पीड़िता के घर में घुसा था, PTI ने रिपोर्ट किया। पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने की कोशिश में, आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सामान बेडरूम के गद्दे पर रखे और मौके से भागने से पहले उनमें आग लगा दी। भागते समय उसने कथित तौर पर पीड़िता का मोबाइल फोन भी चुरा लिया।
आरोपी के कबूलनामे के बाद उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 64(2), 66, और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता, जो मूल रूप से मंगलुरु के कावूर की रहने वाली थी, पिछले डेढ़ साल से बेंगलुरु के राममूर्ति नगर में सुब्रमण्य लेआउट में एक दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थी। वह IT कंपनी एक्सेंचर में काम करती थी और छुट्टी पर थी, घर पर अकेली थी, क्योंकि उसकी रूममेट अपने गृहनगर गई हुई थी।
जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर जबरदस्ती उसका मुंह और नाक तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इस हाथापाई में पीड़िता को चोटें भी आईं और खून बहने लगा।
यह घटना 3 जनवरी की देर रात करीब 11 बजे हुई, जब अपार्टमेंट के एक कमरे में आग लग गई, जिससे पूरा घर घने धुएं से भर गया। पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचित करने के बाद फायर और इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंचीं, आग बुझाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस समय, जांचकर्ताओं को शक था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिससे दम घुटने से मौत हुई, HT ने पहले रिपोर्ट किया था। रामामूर्ति नगर पुलिस इंस्पेक्टर जीजे सतीश ने कहा, "पहली नज़र में, सब कुछ एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगी आग की ओर इशारा कर रहा था। किसी भी तरह की गड़बड़ी के कोई निशान नहीं थे।"
यह आकलन तब बदल गया जब फोरेंसिक जांच के नतीजों ने शुरुआती नतीजे को चुनौती दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एनालिसिस में घटनास्थल पर कुछ गड़बड़ियां सामने आईं, जिससे जांचकर्ताओं को शक हुआ कि सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई थी, जैसा कि पहले HT ने रिपोर्ट किया था। सतीश ने कहा, "जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी जिसे आग लगने की घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। आरोपी ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए बिजली से लगी आग की झूठी कहानी बनाने की कोशिश की।"
पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी मजबूत टेक्निकल और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर की गई है।
अधिकारी ने कहा, "सबूतों से पता चलता है कि आरोपी ने हत्या की योजना पहले से बनाई थी और सबूत छिपाने के लिए आग का इस्तेमाल किया।"