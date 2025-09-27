120 दिन पहले शादी, इंस्टाग्राम पर प्यार, पति को छोड़ प्रेमी के साथ डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार पत्नी
By एस पी सिन्हा | Updated: September 27, 2025 17:38 IST2025-09-27T17:35:51+5:302025-09-27T17:38:38+5:30
Banka: बिहार के बांका जिले में सामने आया पति-पत्नी और वो का मामला, पति को छोड़कर इंस्टाग्राम पर बने प्रेमी के साथ महिला हुई फरार।
Banka:बिहार में बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र से पति-पत्नी और वो के चक्कर में शादी के महज 4 महीने बाद ही एक बीवी पति को छोड़कर इंस्टाग्राम पर बने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके साथ ही घर में रखे कीमती गहने और डेढ़ लाख कैश भी वो अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि युवती को रील्स बनाने का ऐसा शौक था कि पति चेन्नई में मजदूरी करता तो यहां वो इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहने लगी। इंस्टा पर रील्स भी बनाने लगी। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवक से हो गई जो देखते ही देखते उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया।
दोनों के बीच नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि वो उससे मिलने जुलने लगी और युवक के साथ वीडियो इंस्टा पर पोस्ट करने लगी। चेन्नई में रह रहे पति ने जब युवक के साथ अपनी बीवी का पोस्ट देखा तो उसे शक हुआ। दरअसल बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय दिलीप दास चेन्नई में मजदूरी करता है।
उसकी शादी 16 मई 2025 को हुई थी। दिलीप ने बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी 3 महीने तक ससुराल में रही, लेकिन उसके बाद वो मायके चली गई। वही रहकर वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्ट्रा पर रील्स बनाने लगी और इसी दौरान अपने इंस्ट्रा फ्रेंड के साथ वो फरार हो गई। उसने बताया कि अपनी पत्नी को डेढ़ लाख रुपये भेजा था, जिसे लेकर वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।
और साथ में घर में रखे कीमती गहने भी ले भागी। पति दिलीप ने पत्नी और उसके बॉय फ्रेंड के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि लड़की के पिता ने उल्टे अपने दामाद दिलीप पर ही बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार का कहना है कि पीड़ित की ओर से शिकायत मिली है और मामले की छानबीन की जा रही है।