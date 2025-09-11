55 वर्षीय प्रेमी अनिल शर्मा की अवैध संबंध के कारण हत्या, पति वीरेंद्र यादव के साथ मिलकर प्रेमिका कविता देवी ने कुल्हाड़ी से काटा, मोबाइल लोकेशन से खुला राज
बांकाः छापेमारी में शामिल एसडीपीओ अमर विश्वास, थाना अध्यक्ष गुलशन कुमार और तकनीकी टीम के काम की सराहना करते हुए उन्होंने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की।
बांकाः बिहार में बांका जिले के फुल्लीडूमर थाना क्षेत्र के ढोंढरी गांव स्थित जंगल में धीरे दिन 55 वर्षीय अनिल शर्मा की अवैध संबंध के कारण हत्या की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में इस मामले का खुलासा कर दिया। इस वारदात में शामिल दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि तक्कीपुर गांव निवासी अनिल शर्मा 5 सितंबर से लापता थे। 9 सितंबर को परिजनों की सूचना पर फुल्लीडूमर थाना अध्यक्ष गुलशन कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ढोंढरी गांव के समीप दमदा पहाड़ी से एक सड़ा-गला शव बरामद किया।
मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अनिल शर्मा के रूप में की। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अवैध संबंध के कारण अनिल शर्मा की कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी। इस वारदात को अंजाम देने में दंपती शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल, पुलिस ने मृतक की पत्नी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन तेज की।
तकनीकी जांच और छापेमारी के दौरान वीरेंद्र यादव और उसकी पत्नी कविता देवी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अनिल शर्मा की हत्या करने की बात स्वीकार की। उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि जिस महिला के साथ अनिल शर्मा का अवैध संबंध था, वह भी हत्या को अंजाम देने में बराबर की सहयोगी थी।
उसने अपने पति के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ढोंढरी गांव के समीप दमदा पहाड़ी से एक सड़ा-गला शव बरामद किया। परिजनों ने शव की पहचान अनिल शर्मा के रूप में की। तकनीकी जांच और छापेमारी के दौरान वीरेंद्र यादव और उसकी पत्नी कविता देवी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अनिल शर्मा की हत्या स्वीकार कर ली। उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और मृतक का मोबाइल बरामद हुआ।
एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने जिस तेजी से इस हत्या का खुलासा किया है, वह बड़ी उपलब्धि है। छापेमारी में शामिल एसडीपीओ अमर विश्वास, थाना अध्यक्ष गुलशन कुमार और तकनीकी टीम के काम की सराहना करते हुए उन्होंने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की।