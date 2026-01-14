किसी बात को लेकर झगड़ा और पड़ोसी ने बीच-बचाव कर शांत कराया, पत्नी की गला घोंटकर हत्या, पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 21:43 IST2026-01-14T21:42:45+5:302026-01-14T21:43:53+5:30
Bangarmau: पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और एक पड़ोसी ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया था।
Bangarmau: उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में बुधवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना नौनिहाल गंज मोहल्ले में हुई।
सिया दुलारी ने कोतवाली आकर सूचना दी कि उसके बेटे अंजन (42) ने पारिवारिक कलह की वजह से अपनी पत्नी वंदना (38) की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अंजन ई-रिक्शा चालक था और उसके दो छोटे बच्चे हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और एक पड़ोसी ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया था। उन्होंने बताया कि कुछ देर तक घर में कोई हलचल न होने पर जब पड़ोसी ने अंदर झांककर देखा तो वंदना जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सूचना पर अंजन की मां सिया दुलारी घर पहुंचीं। तलाश करने पर अंजन घर में नहीं मिला और बाद में छत पर जाकर देखा गया तो उसका शव फंदे से लटका मिला।