Ballia crime news: खेल रहे थे मासूम, चॉकलेट खाओगे, टॉफी का लालच देकर दुकान में बुलाया, अफजाल अंसारी ने 8 और 9 वर्ष के 2 बच्चों से किया कुकर्म
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 17:33 IST2025-08-23T17:32:46+5:302025-08-23T17:33:25+5:30
Ballia crime news: आरोपी अफजाल अंसारी उर्फ राजू मास्टर ने बच्चों को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में टॉफी का लालच देकर आठ और नौ वर्ष के दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म करने वाले दुकानदार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उभांव थानाक्षेत्र के एक कस्बे में 11 अगस्त की शाम को आठ और नौ वर्ष के दो बच्चे एक दुकान के सामने खेल रहे थे कि तभी अफजाल अंसारी उर्फ राजू मास्टर (43) नाम के दुकानदार ने दोनों बच्चों को टॉफी का लालच देकर बुलाया और दुकान में उनसे कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्चों को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी लेकिन बच्चों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक बच्चे की मां की तहरीर पर अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।