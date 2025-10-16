6 लोगों की जान और 29 घायल, 4 आदमखोर भेड़ियों में से 3 को वन विभाग ने किया ढेर, ड्रोन से चौथे की निगरानी
बहराइचः बहराइच में पिछले माह छह लोगों की जान लेने और 29 लोगों को घायल करने वाले आदमखोर भेड़ियों के झुंड का एक और भेड़िया बृहस्पतिवार को मारा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मझारा तौकली क्षेत्र के भिरगुपुरवा बस्ती में तड़के करीब चार बजे अभियान के दौरान एक नर भेड़िये को गोली मार दी गई। उन्होंने बताया कि इस भेड़िए ने बुधवार को कैसरगंज तहसील के दो बच्चों व एक महिला पर कथित तौर पर हमला किया था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कैसरगंज-मझारा तौकली पट्टी में पहचाने गए चार भेड़ियों में से अब तक तीन मारे जा चुके हैं। प्रभागीय वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि एक घायल भेड़िया अब भी पकड़ा नहीं जा सका है। उन्होंने कहा, “घायल भेड़िया ड्रोन निगरानी में भी दिखाई नहीं दे रहा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि संभवतः उसकी मौत हो गई होगी और उसके शरीर को अन्य जानवरों ने खा लिया होगा।” यादव ने कहा, “प्रोटोकॉल के अनुसार, हमारी प्राथमिकता जानवर को जीवित पकड़ना है। हालांकि, बार-बार हुए हमलों और हताहतों को देखते हुए भेड़ियों को गोली मारना मजबूरी हो गई है।”
डीएफओ ने कहा कि एक पशु चिकित्सा पैनल मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमार्टम कर रहा है। सिलसिलेवार हमलों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को हवाई सर्वेक्षण किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यदि संभव हो तो भेड़ियों को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो उन्हें गोली मार दी जाए।
पहला भेड़िया 28 सितंबर को वन विभाग के शूटरों द्वारा मारा गया था, और दूसरा भेड़िया 30 सितंबर को मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है, जिनमें से अधिकांश को पहले ही यह राशि वितरित कर दी गई है।