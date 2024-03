Badaun Case Sajid Wife Sana: 'मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं', दूसरी औरत के साथ साजिद के शारीरिक संबंध!, सना ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Highlights साजिद की पत्नी सना 15 दिनों से मायके में रह रही है सना ने कहा 8 दिन पहले हुई थी बात साजिद की सास बोली चार साल पहले हुई थी साजिद सना की शादी

Badaun Case Sajid Wife Sana:बदायूं में नाई का काम करने वाले दो भाई साजिद-जावेद दो बच्चों की निर्मम हत्या कर देते हैं। अब साजिद की पत्नी सना सामने आई है। सना ने टीवी-9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वह 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। बीते 8 दिनों पहले साजिद से बात हुई थी। इन 8 दिनों में उससे बात नहीं हुई है। घटना की जानकारी न्यूज के माध्यम से लगी।

Which "Prophet" did my Children comment on?



What “Islam” did my Children comment on?



My children didn't even know the difference between "Hindu and Muslim".



My children used to call Mohammad Sajid and Mohammad Javed as brothers.#Badaun Massacre pic.twitter.com/RAbeDiVRh0 — Arun Pudur (@arunpudur) March 20, 2024

सना ने कहा कि वह गर्भवती नहीं है। हालांकि, पूर्व में गर्भवती रहीं हूं। दो बच्चों को जन्म दिया। लेकिन वह मर गए। सना ने कहा कि हमारे घर में पैसे की तंगी नहीं है। साजिद-जावेद की दुकान अच्छी चल रही थी। वहीं सना की मां ने कहा कि बेटी 15 दिनों से हमारे साथ रह रही हैं। साजिद उसे यहां छोड़ गया था। वहीं, सना ने कहा कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है।

FIR by father of Ayush and Ahaan:



"After killing my sons, Sajid told my wife that today he had completed his work"#bloodbath#Encounter#Badaunpic.twitter.com/40wOkuDu8n — Kreately.in (@KreatelyMedia) March 20, 2024

इसलिए बात नहीं हुई। बताते चले कि साजिद-जावेद ने बदायूं में दो बच्चों की निर्मम हत्या कर फरार हो गए। इधर पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। जावेद को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

Congress president of #UttarPradesh Ajay Rai was asked about the #BadaunHorror. This guy spoke about everything except #Badaun#DoubleMurder. The reason is vote bank politics ahead of #LokSabhaElections2024 and don't even condemn monsters Sajid and Javed. #HinduUnderAttackpic.twitter.com/LGA8QQPHL0 — Ganesh (@me_ganesh14) March 20, 2024

2 बच्चे मर गए कभी कुछ नहीं कहा

सना ने कहा कि वह पूर्व में गभर्वती रहीं हैं और दो बच्चों को जन्म दिया। हालांकि, दोनों बच्चे मर गए। बच्चों की मौत से साजिद ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा है। सना ने कहा कि साजिद कभी उसे बच्चों की मौत को लेकर गुस्सा नहीं करता था। कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं लेकर गया। सना ने कहा कि साजिद के दूसरे औरत के साथ संबंध नहीं थे।

First let me be clear that there was no dispute between accused Mohammed Javed and Sajid with victim Ayush and Piyush family. both were very good neighbours. #Badaun | #HindusUnderAttackpic.twitter.com/geR8mw8WKZ — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) March 20, 2024

गौर करने वाली बात यह है कि इस डबल मर्डर मामले में अब तक कई खुलासे हुए हैं। मृतक के परिवार जनों का कहना है कि साजिद-जावेद के साथ बाइक से आया था। पत्नी गर्भवती है और कुछ पैसे चाहिए। जब मृतक बच्चों की मां पैसे लेने गई तो छत पर बच्चों को चाकू से साजिद काट रहा था।

