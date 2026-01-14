घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की मासूम, बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर 20 वर्षीय कुन्नन ने किया हैवानियत, रेप केस में 3 माह पहले जेल से छूटा था?

Highlights बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

अयोध्याः उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी कुन्नन (20) नाम का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुन्नन पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और वह तीन महीने पहले ही जेल से छूटा था।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में गुस्सा है और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Web Title: Ayodhya 4-year-old girl rape playing outside her house when 20-year-old Kunnan lured secluded place committed brutality