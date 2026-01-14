घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की मासूम, बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर 20 वर्षीय कुन्नन ने किया हैवानियत, रेप केस में 3 माह पहले जेल से छूटा था?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 18:41 IST2026-01-14T18:40:31+5:302026-01-14T18:41:44+5:30

गांव में चार वर्षीय एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी कुन्नन (20) नाम का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

Ayodhya 4-year-old girl rape playing outside her house when 20-year-old Kunnan lured secluded place committed brutality | घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की मासूम, बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर 20 वर्षीय कुन्नन ने किया हैवानियत, रेप केस में 3 माह पहले जेल से छूटा था?

सांकेतिक फोटो

Highlightsबच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की।ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

अयोध्याः उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी कुन्नन (20) नाम का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुन्नन पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और वह तीन महीने पहले ही जेल से छूटा था।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में गुस्सा है और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Web Title: Ayodhya 4-year-old girl rape playing outside her house when 20-year-old Kunnan lured secluded place committed brutality

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshAyodhyarapeup policeup newsक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशअयोध्यारेपउत्तर प्रदेश समाचार