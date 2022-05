Avinash Bhosale Arrested: एबीआईएल ग्रुप के चेयरमैन अविनाश भोंसले अरेस्ट, सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई

Highlights 30 अप्रैल को मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर कई छापे मारे थे। शाहिद बलवा और पुणे के व्यवसायी अविनाश भोसले से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी।

Avinash Bhosale Arrested: डीएचएफएल-यस बैंक ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को एबीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर और पुणे व्यवसायी अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पिछले महीने उनके परिसरों पर कई छापेमारी की थी।

पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पिछले महीने भोसले के आवास और कार्यालय पर छापा मारा था और पिछले साल ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी। इससे पहले सीबीआई ने डीएचएफएल-यस बैंक मामले में बिल्डर संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया था।

Pune-based builder, Avinash Bhosale, will be produced before the court tomorrow. CBI raided Bhosale's residence & office last month & ED also interrogated him last year.



Earlier, CBI arrested builder Sanjay Chabaria in the DHFL-Yes Bank case.