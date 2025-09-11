अशहर दानिश, सूफियान अबूबकर खान, आफताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी अरेस्ट, आतंकवादी हमले की योजना, रांची, मुंबई, दिल्ली, निजामाबाद और राजगढ़ से गिरफ्तारी

Highlights पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। जिनकी पहचान अशहर दानिश, सूफियान अबूबकर खान, आफ़ताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई राज्यों में समन्वित छापेमारी के बाद एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

Delhi Police has arrested a total of five terrorists from different states. Police have also recovered some parts used in the making of IED: Delhi Police Sources pic.twitter.com/6AJTEvMnuj — ANI (@ANI) September 11, 2025

#WATCH | Delhi Police Special Cell busted a Pan-India terror module and arrested five terrorists identified as Ashhar Danish, Sufiyan Abubakar Khan, Aaftab Ansari, Huzaifa Yaman and Kamran Qureshi



A large quantity of materials and precursors for making IED have been seized from… https://t.co/uAcHkQ8r58pic.twitter.com/zoCOqCkCJK— ANI (@ANI) September 11, 2025

स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। रांची निवासी अशहर दानिश मुख्य किरदार था। उसके साथ मुंबई के दो लोग थे सूफियान अबूबकर खान और आफ़ताब अंसारी हैं। इन दोनों लोगों को दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया। हुजैफा यमन को निजामाबाद, तेलंगाना से और कामरान कुरैशी को राजगढ़, मध्य प्रदेश से गिरफ़्तार किया गया है।

इनके पास से भारी मात्रा में IED बनाने की सामग्री और उपकरण ज़ब्त किए गए हैं। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इनकी योजना दोतरफा थी। ग़ज़वा-ए-हिंद जैसा जिहाद करना था। ग्यारह लोगों को उठाया गया, जिनमें से पाँच गिरफ़्तार हो चुके हैं। बाकी की जाँच जारी है। अभी भी चल रहा है। अशहर दानिश का हैंडलर पाकिस्तान समर्थित हैंडलर है।

वह एक पेशेवर कंपनी चला रहा है। इसलिए वह सीईओ कोड करता था। कोड ग़ज़वा नेता था और एक एनजीओ के रूप में, वह ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। उनका आंतरिक समूह था, ये बेहद कट्टरपंथी लड़के हैं। एक सूत्र ने बताया कि मुंबई निवासी दो संदिग्धों आफताब और सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी अशर दानिश को रांची से पकड़ा गया।

यह छापेमारी खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई, जिसमें संकेत मिला था कि एक मॉड्यूल देश में बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है। कई स्थानों पर तलाशी के दौरान हथियार, रसायन और ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ (आईईडी) बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई।

सूत्र ने बताया, ‘‘पुलिस दलों ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट समेत कई रसायन, गैस मास्क, बिजली के केबल, फ्यूज प्वाइंट, तार और अन्य बिजली के उपकरण जब्त किए गए हैं।’’

रांची में दानिश के ठिकाने पर छापेमारी में रसायन और अन्य सामग्री बरामद हुई, जिनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होने का संदेह है। सूत्र ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मॉड्यूल अपने संचालकों के संपर्क में था और बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा था।’’

गिरफ्तार संदिग्धों से उनके नेटवर्क, वित्त पोषण और संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। केंद्रीय एजेंसियां ​​अब उनके संपर्कों और संभावित अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाने के लिए उनसे जब्त डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से देश में संभावित आतंकवादी हमले को रोका गया है।

