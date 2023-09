झूठा निकला सेना के जवान का पीठ पर 'पीएफआई' लिखने का आरोप, गिरफ्तार किया गया

Highlights सेना के एक जवान पर कथित हमले से जुड़ा था मामला जवान ने पिटाई के बाद पीठ पर पीएफआई लिखने का आरोप लगाया था जांच की गई तो पता चला कि मामला झूठा है

नई दिल्ली: केरल के कोल्लम इलाके बीते रविवार, 24 सितंबर को आई एक खबर ने सनसनी फैला दी थी। मामला सेना के एक जवान पर कथित तौर पर पीएफआई के सदस्यों द्वारा हमला करने और उसकी पीठ पर हरे रंग से 'पीएफआई' लिखने का था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। अब सामने आया है कि मामला झूठा था।

सेना के जवान, जिन्होंने दावा किया था कि अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला किया था और उनकी पीठ पर 'पीएफआई' लिखा था, को घटना के बारे में गलत बयान देने के आरोप में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। सैनिक के अनुसार, कथित घटना केरल के कोल्लम क्षेत्र में रबर के जंगल में हुई थी।

इस मामले पर कोल्लम ग्रामीण के अतिरिक्त एसपी आर प्रतापन नायर ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सेना के जवान ने कडक्कल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और जांच के दौरान पता चला कि उनकी शिकायत झूठी थी। उसके आधार पर, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया और उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

