सैन्य अधिकारी की मंगेतर ने सुनाई खौफनाक आपबीती, 'पुलिस ने हाथ-पैर बांध कर हवालात में फेंका, कपड़े भी उतारे...'

भुवनेश्वर: 15 सितंबर को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित की गई एक सेना अधिकारी की मंगेतर ने जेल से रिहा होने के बाद अपनी भयावह आपबीती सुनाई है। 32 वर्षीय रेस्तरां मालिक और वकील ने रोते हुए आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईआईसी) दीनाकृष्ण मिश्रा और चार अन्य कर्मियों ने उनके कपड़े उतार दिए और उसे लात-घूंसों से पीटा। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज समेत सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है।

महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई पीड़िता ने कहा कि आईआईसी की बर्बरता ने सारी हदें पार कर दीं। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया और खुद को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। महिला के अनुसार, वह और उसका मंगेतर 15 सितंबर को देर रात अपना रेस्तरां बंद करके घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया।

