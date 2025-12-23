CRIME: बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, मची सनसनी
नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके में दिन के उजाले में ज्वेलरी शॉप में लूट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि तीन आरोपी बुर्का पहनकर दुकान के अंदर घुसे और उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने बंदूक दिखाकर दुकान में मौजूद कर्मचारियों को डराया और सोने के गहने समेट लिए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई, जिसके बाद आरोपी तेजी से वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सीवुड्स पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दुकान का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में छानबीन शुरू कर दी गई है।
