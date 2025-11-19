Anmol Bishnoi News Updates: बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से अब तक 26 अरेस्ट, अप्रैल 2024 में सलमान खान आवास पर गोलीबारी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या
November 19, 2025
Anmol Bishnoi LIVE News Updates: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द ही यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
नई दिल्लीः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका द्वारा ‘‘निर्वासित’’ किए जाने के बाद बुधवार को यहां पहुंचा। बिश्नोई को यहां पहुंचते ही एनआईए ने हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द ही यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
The National Investigation Agency (NIA) on Wednesday arrested the brother and close aide of dreaded gangster Lawrence Bishnoi, Anmol Bishnoi, upon his deportation from the US to India, officials said.
वह अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के आवास पर गोलीबारी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वांछित है। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और मंगलवार को देश से ‘‘निर्वासित’’ कर दिया।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर जुड़े कम से कम 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मुंबई पुलिस ने इस हत्या के संबंध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधान लागू किए हैं। मामले में अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर और जिशान मोहम्मद अख्तर को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया था।