Anmol Bishnoi News Updates: बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से अब तक 26 अरेस्ट, अप्रैल 2024 में सलमान खान आवास पर गोलीबारी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 15:18 IST2025-11-19T15:12:26+5:302025-11-19T15:18:53+5:30

Anmol Bishnoi LIVE News Updates: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द ही यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

Anmol Bishnoi Deportation Live 1st pic Lawrence Bishnoi's brother wanted case firing Salman Khan's residence April 2024 murder Punjabi singer Sidhu Moosewala | Anmol Bishnoi News Updates: बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से अब तक 26 अरेस्ट, अप्रैल 2024 में सलमान खान आवास पर गोलीबारी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या

Anmol Bishnoi LIVE News Updates

HighlightsAnmol Bishnoi LIVE News Updates: बिश्नोई को यहां पहुंचते ही एनआईए ने हिरासत में ले लिया। Anmol Bishnoi LIVE News Updates: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वांछित है। Anmol Bishnoi LIVE News Updates: अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और मंगलवार को देश से ‘‘निर्वासित’’ कर दिया।

नई दिल्लीः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका द्वारा ‘‘निर्वासित’’ किए जाने के बाद बुधवार को यहां पहुंचा। बिश्नोई को यहां पहुंचते ही एनआईए ने हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द ही यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

 

वह अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के आवास पर गोलीबारी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वांछित है। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और मंगलवार को देश से ‘‘निर्वासित’’ कर दिया।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर जुड़े कम से कम 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई पुलिस ने इस हत्या के संबंध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधान लागू किए हैं। मामले में अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर और जिशान मोहम्मद अख्तर को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

Web Title: Anmol Bishnoi Deportation Live 1st pic Lawrence Bishnoi's brother wanted case firing Salman Khan's residence April 2024 murder Punjabi singer Sidhu Moosewala

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Crime BranchCrime Branchdelhi policemurder caseUSAदिल्ली पुलिसहत्याअमेरिका