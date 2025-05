अंकिता भंडारी को तीन साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने पुलकित आर्या समेत अन्य दो को दी आजीवन कारावास की सजा; जानें क्या है मामला

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के कोटद्वार की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने तीनों को आईपीसी की धारा 302, 210बी, 201 के तहत दोषी ठहराया।

गौरतलब है कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की 2022 में निर्मम हत्या की गई थी। साल 2022 के बाद आज जाकर अंकिता और उसके परिवार को इंसाफ मिला है।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया। अंकिता भंडारी के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की।

Advocate Ajay Pant, representing Ankita Bhandari, said, "The evidence presented in this case is…

यह मामला अंकिता से जुड़ा है, जिसका शव 24 सितंबर, 2022 को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था।अधिकारियों द्वारा उसका शव बरामद किए जाने से कम से कम छह दिन पहले वह लापता बताई गई थी।

Mother of Ankita Bhandari, Soni Devi, breaks down while remembering her daughter.



On Kotdwar court to pronounce its verdict today in the Ankita Bhandari murder case, her mother Soni Devi says, "...May the criminals be sentenced to death...I appeal…