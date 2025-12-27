ठंड में अंगीठी काल, बंद कमरे में आग जलाकर सोए, नानी और 3 बच्चे की मौत, छुट्टी में ननिहाल आए थे, उप्र अधिकारी के परिवार थे...

Highlights प्रारंभिक जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के परिवार के सदस्य थे। जांचकर्ताओं की सहायता के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी लगाया गया है। अधिकारी ने बताया, “मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।”

सारणः बिहार के सारण जिले में ठंड से बचने के लिए एक बंद कमरे में आग जलाकर सोए एक ही परिवार के कम से कम चार सदस्यों की शनिवार को दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भगवान बाजार इलाके में तड़के हुई इस घटना में दो अन्य लोग बेहोश हो गए। मरने वाले में नानी और 3 बच्चे हैं। सभी छुट्टी होने पर ननिहाल आए थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के परिवार के सदस्य थे।

सारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कुमार आशीष ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों को बताया, “बंद कमरे में जलाई गई आग के कारण ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई। तीन बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग बेहोश पाए गए। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच जारी है।” उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं की सहायता के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी लगाया गया है। अधिकारी ने बताया, “मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।”

ओडिशा में दुकान के भीतर व्यक्ति का जला हुआ शव मिला

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शनिवार को सड़क किनारे स्थित एक दुकान के भीतर 45 वर्षीय व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गोबिंदपुर गांव निवासी सुभाष मलिक के रूप में हुई है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुदानगरी थाना क्षेत्र के एक बाजार में स्थित मलिक की दुकान में अज्ञात लोगों ने उस समय आग लगा दी।

जब वह दुकान के अंदर सो रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “मामला दर्ज कर लिया गया है...इस बात का संदेह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। हालांकि, इसमें किसी प्रकार की आपराधिक गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है और मामले की जांच जारी है।”

परिजनों का आरोप है कि दुकान का दरवाजा बाहर से बंद था। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने उचित जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

