आंध्र प्रदेशः अमलापुरम नगर में भीड़ ने मंत्री विश्वरूपू और विधायक सतीश का घर फूंका, 20 पुलिसकर्मी घायल, स्कूल बस को आग के हवाले किया, देखें वीडियो

Highlights अमलापुरम में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल बस को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजे गए हैं।

अमरावतीः आंध्र प्रदेश के नवगठित जिले कोनासीमा का नाम बदलकर बी आर आंबेडकर कोनासीमा जिला करने के प्रस्ताव के खिलाफ अमलापुरम नगर में तब आगजनी शुरू हो गई जब पुलिस ने प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज किया।

इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने राज्य के मंत्री पी विश्वरूपू और सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पी सतीश के मकान को आग लगा दी। सत्ताधारी दल ने जहां आगजनी के लिए अज्ञात ताकतों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं सभी विपक्षी दलों ने स्थिति को नियंत्रित करने में जगन मोहन रेड्डी सरकार पर ‘‘घोर विफलता’’ का आरोप लगाया।

विपक्षी दलों ने लोगों से संयम बरतने और कोनासीमा में शांति सुनिश्चित करने की अपील की। राज्य की गृह मंत्री टी वनिता ने कहा कि भीड़ द्वारा किए गए पथराव में करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल बस को आग के हवाले कर दिया। अमलापुरम में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

Andhra Pradesh | Heavy police force deployed in Amalapuram town in Konaseema amid protests by residents over changing of district name. Several had resorted to stone-pelting and set fire to vehicles targeting police, MLA's house. At least 20 policemen were also injured. pic.twitter.com/KTGW1cm4Fa