लड़कियों के वॉशरूम में जासूसी कैमरे मिलने के बाद 300 अश्लील वीडियो बरामद, आंध्र के कॉलेज में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Highlights पुलिस ने आरोपी के लैपटॉप से ​​लगभग 300 अश्लील वीडियो बरामद किए हैं आरोपी विजय उसी कॉलेज में बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र है पुलिस ने यह भी कहा कि विजय ने अन्य छात्रों को अश्लील वीडियो बेचे होंगे

Andhra college shocker News:आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के शौचालय में छिपे हुए कैमरे लगाए जाने के आरोपों के बाद घटना की जांच के आदेश दिए। घटना को लेकर कृष्णा जिले के एसआर गुडलावलेरु इंजीनियरिंग कॉलेज में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री ने राज्य के खान मंत्री के रवींद्र, कृष्णा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को कॉलेज का दौरा करने का निर्देश भी दिया।

इस बीच, पुलिस ने कथित घटना पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कहा है कि छात्राओं के शौचालय में कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं था। एसआर गुडलावलेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई घटना शुक्रवार को सामने आई, साथ ही गुरुवार देर रात न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्राओं के वीडियो भी वायरल हो गए।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एसआर गुडलावलेरु इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के छात्रावास के शौचालय के अंदर कथित तौर पर 'छिपा हुआ कैमरा' पाए जाने के बाद इस घटना ने कॉलेज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस ने आरोपी के लैपटॉप से ​​लगभग 300 अश्लील वीडियो बरामद किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी विजय उसी कॉलेज में बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र है। पुलिस ने यह भी कहा कि विजय ने अन्य छात्रों को अश्लील वीडियो बेचे होंगे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र विजय कुमार को कथित तौर पर वीडियो बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एक सप्ताह पहले सामने आए इस मुद्दे पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की कमी ने छात्रों को नाराज कर दिया है।"

सोशल मीडिया पर कई वीडियो में छात्रों को सेल फोन की टॉर्च लाइट के साथ विरोध करते और घटना के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए दिखाया गया है। छात्रावास में कई छात्राओं ने “हमें न्याय चाहिए” के नारे लगाए। साथ ही अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा परिसर में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

SHOCKING

Hidden camera found in girls' hostel washroom in #Gudlavalleru Engineering College, #Gudivada, #Krishna dist, #AndhraPradesh (Aug 29)

-Reportedly over 300 videos were recorded & sold to boys in the hostel#FindingJusticeInIndiapic.twitter.com/Lf51l6OoJn