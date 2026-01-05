पंजाब में AAP सरपंच की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में वह सटीक पल दिखा जब जरमल सिंह को अमृतसर की शादी में सबके सामने मारी गोली, WATCH

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2026 08:19 IST2026-01-05T08:18:42+5:302026-01-05T08:19:01+5:30

पुलिस अधिकारियों और चश्मदीदों ने पुष्टि की कि हमलावर गोलीबारी के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए, जिससे मेहमानों में दहशत फैल गई। इस भयानक हत्या का एक कथित CCTV फुटेज इंटरनेट पर सामने आया है।

An AAP sarpanch was murdered in Punjab, and CCTV footage shows the exact moment when Jarmal Singh was shot dead in front of everyone at a wedding in Amritsar | पंजाब में AAP सरपंच की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में वह सटीक पल दिखा जब जरमल सिंह को अमृतसर की शादी में सबके सामने मारी गोली, WATCH

पंजाब में AAP सरपंच की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में वह सटीक पल दिखा जब जरमल सिंह को अमृतसर की शादी में सबके सामने मारी गोली, WATCH

अमृतसर: रविवार को पंजाब के अमृतसर ज़िले में एक शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के एक नेता और गांव के सरपंच की दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे राजनीतिक गुस्सा भड़क गया और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नई चिंताएं पैदा हो गईं। पुलिस अधिकारियों और चश्मदीदों ने पुष्टि की कि हमलावर गोलीबारी के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए, जिससे मेहमानों में दहशत फैल गई। इस भयानक हत्या का एक कथित CCTV फुटेज इंटरनेट पर सामने आया है।

पीड़ित, जरमल सिंह (50), तरन तारन ज़िले के वाल्टोहा गांव के सरपंच थे। वह अमृतसर में वेरका बाईपास के पास एक प्राइवेट रिज़ॉर्ट में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। यह समारोह पड़ोसी अमरकोट गांव के सरपंच हरजीत सिंह सेरी की बहन की शादी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, जब यह घटना हुई, तब कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था और गोलीबारी सबके सामने हुई।

घटना का एक कथित वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। फुटेज से पता चलता है कि हमलावर मेहमानों के रूप में घुल-मिल गए थे, और जब वे वेन्यू में घूम रहे थे तो उन पर किसी का ध्यान नहीं गया।

वीडियो में जरमल सिंह एक टेबल पर बैठे, पीली पगड़ी पहने हुए और दूसरे अटेंडी से बात करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही पलों में, हमलावर उनके पास आते हैं, करीब से गोली चलाते हैं और फिर पैदल भाग जाते हैं। अचानक हुई हिंसा से मेहमानों में अफरा-तफरी मच गई, जिनमें से कई कथित तौर पर छिपने के लिए भागे।

हमले के बाद सिंह को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, और पुष्टि की कि उनकी मौत गोली लगने से हुई चोटों के कारण हुई है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों ने कथित तौर पर शादी के मेहमान बनकर वेन्यू में एंट्री की थी। घटना के तुरंत बाद सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सिटी) जगजीत सिंह वालिया ने कहा कि हमलावरों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

ANI के हवाले से वालिया ने कहा, "हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से डिटेल में जांच शुरू की है। हमारी टीमें हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए काम कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें प्रोग्रेस होगी।"
 

Web Title: An AAP sarpanch was murdered in Punjab, and CCTV footage shows the exact moment when Jarmal Singh was shot dead in front of everyone at a wedding in Amritsar

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Aam Aadmi Party (AAP)PunjabCrimeआम आदमी पार्टीपंजाबक्राइम