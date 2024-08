Amritsar NRI shot: धांय-धांय, सीने में उतार दी 3 गोली, अमेरिका से लौटे सुखचैन सिंह को पत्नी और बेटे के सामने घर में घुसकर मारी

Highlights पहली पत्नी के परिवार का हाथ है। तीन गोलियां चलाईं और मौके से भाग गए। दो गोलियां सिंह के सिर और सीने के पास लगीं।

Amritsar NRI shot:पंजाब में अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित दबुर्जी गांव में एक अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को उसके घर पर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हाल ही में अमेरिका से लौटे सुखचैन सिंह को उनकी पत्नी और उनकी पहली शादी से हुए दो बच्चे के सामने गोली मार दी गई। पुलिस के अनुसार सिंह सुबह की सैर के लिए जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें उनके घर के बाहर रोक लिया। वे उन्हें उनके घर के अंदर ले गए और उनसे उनकी लग्जरी कार के रजिस्ट्रेशन के कागजात मांगे।

#WATCH | Amritsar, Punjab: On the incident of firing on an NRI Sukhchain Singh, Doctor Krishnan Srinivasan says, "When the patient was admitted at the hospital he was bleeding severely...The patient is stable...He has received injuries on the face and hand..." pic.twitter.com/3Zt9KNfcag — ANI (@ANI) August 24, 2024

पुलिस ने बताया कि विवाद के बाद हमलावरों ने सिंह के साथ मारपीट की, उन पर तीन गोलियां चलाईं और मौके से भाग गए। दो गोलियां सिंह के सिर और सीने के पास लगीं। वारदात के बाद सिंह को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। पूरी घटना पीड़ित के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच जारी है। सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे उनकी पहली पत्नी के परिवार का हाथ है।

#WATCH | Amritsar, Punjab: On the incident of firing on an NRI Sukhchain Singh, his wife Amandeep Kaur says, "They entered our residence and started firing...We have doubts regarding the involvement of Sukchain Singh's ex-wife's family members in this incident...Proper action… pic.twitter.com/TYBRxFcEKL — ANI (@ANI) August 24, 2024

#WATCH | Amritsar, Punjab: On the incident of firing on an NRI Sukhchain Singh, his father-in-law Sukhdev Singh says, "They entered our residence and took Sukchain Singh inside at gunpoint...We have doubts regarding the involvement of Sukchain Singh's ex-wife's family members in… pic.twitter.com/mRFoLgHyd8 — ANI (@ANI) August 24, 2024

