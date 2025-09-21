Amethi News: 5 महीने पहले हुई थी शादी, अब कमरे में फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता; जानें क्या है वजह

Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जिले के जामो थाना क्षेत्र के डीघा गोपालपुर में विवाहिता पिंकी (21) का शव आज सुबह अपनी ससुराल में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला।

पिंकी की करीब पांच माह पहले विनोद कुमार के साथ शादी हुई थी। थाना जामो के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच की जा रही है।

एसएचओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणो का पता चल सकेगा। पुलिस के मुताबिक पिंकी के मायके के लोग गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं, जिनको सूचना भेज दी गई है।

Web Title: Amethi Married 5 months ago newlywed found hanging in room find out the reason