खेत में गई थी 13 वर्षीय दलित नाबालिग, घसीटकर अपने ट्यूबवेल पर लाया और किया रेप, घर पहुंचकर आपबीती मां को बताई तो...

धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है।

Highlightsदुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को इसकी जानकारी दी तो जान से मार देगा।आपबीती अपनी मां को बताई और मां ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी।

अमेठीः अमेठी के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय दलित नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर को नाबालिग खेत में गई थी, जहां गांव के ही एक युवक ने उसे घसीटकर अपने ट्यूबवेल पर ले जाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि उसने किसी को इसकी जानकारी दी तो जान से मार देगा।

पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती अपनी मां को बताई और मां ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। फुरसतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक नंद हौसला यादव ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है।

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक छात्रा ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के बीड जिले में कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा (14) ने कथित तौर पर अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 28 दिसंबर को कैज तहसील के तांबवा गांव में किशोरी ने आत्महत्या कर ली की लेकिन आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

अधिकारी के अनुसार, छात्रा ने अपने दो मंजिला घर की पहली मंजिल पर पंखे से लटककर आत्महत्या की। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कैज उप-जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

