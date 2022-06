Mohammed Zubair: फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया। आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस और आरोपी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया।

दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत में पूछताछ की एक दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया और आरोपी की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया।

Delhi Police gets 4-day remand of Alt News co-founder Mohammed Zubair. He was arrested y'day for allegedly hurting religious sentiments & promoting enmity



He was produced before Chief Metropolitan Magistrate,Patiala House Court after expiry of his one-day custodial interrogation pic.twitter.com/BeD2PS40g1