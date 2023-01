अलीगढ़ः मांस की दुकान पर दो लोगों के बीच मामूली बात पर कहासुनी, एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंके, कई घायल

Highlights पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कड़ी निगरानी की जा रही है।

अलीगढ़ः अलीगढ़ में मांस की एक दुकान में हुए झगड़े में दो लोग घायल हो गये। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सासनी गेट थाना क्षेत्र के संवेदनशील सराय सुल्तानी इलाके में मांस की एक दुकान पर दो लोगों के बीच मामूली बात पर कहासुनी हो गई, जो बाद में दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प की वजह बनी।

पुलिस के मुताबिक जैसे ही यह खबर आसपास के इलाके में फैली, दोनों समुदायों के सदस्यों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंके। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया।

The matter is being looked into from all angles. The shopkeeper and the customers are from different communities. Names of some people have come to the fore. The situation is under control and the investigation is being done: Inder Vikram Singh, Aligarh DM