अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिला धमकी भरा पत्र, जांच में जुटी मुंबई पुलिस

मुंबई: बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला है। अभिनेता को मिला यह धमकी पत्र गुमनाम है। मुंबई पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। इस संबंध में बांद्रा पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांद्रा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि धमकी वाला पत्र सलीम खान के सुरक्षाकर्मियों को मिला था। सलमान खान के पिता अपने दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में हर दिन सुबह की सैर के लिए जाते हैं और एक स्थान है जहां वह आमतौर पर ब्रेक लेते हैं। उसी बेंच पर चिट पड़ी थी।

पुलिस ने आगे कहा है कि इस पत्र में सलमान और सलीम खान दोनों के लिए धमकी शामिल थी। उस पत्र पर "मूसेवाला जैसा कर दूंगा" लिखा हुआ था। रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस बैंडस्टैंड क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है कि चिट किसने छोड़ी है।

