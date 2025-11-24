बिहार की राजधानी पटना में सामने आया ट्रिपल मर्डर का मामला, एक व्यक्ति को गोली मार भाग रहे अपराधियों को लोगों ने पीट पीटकर उतारा मौत के घाट

पटना: बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला। दरअसल, मृतक अशर्फी सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी उन पर हमला हुआ। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। भागने के क्रम में बाइक सवार दो अपराधियों को लोगों ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के भोगीपुर के पास घेर लिया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डोमाचक निवासी 65 वर्षीय अशर्फी सिंह दरवाजे पर बैठे थे, इसी दौरान बाइक सवार दो शूटर वहां पहुंचे। देखते ही देखते उनके शरीर में छह गोलियां उतार दी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अपराधी भागने लगे। गोपालपुर के पास उन्हें घेर लिया और पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

बताया जाता है क‍ि हत्या का कारण जमीन का विवाद है। सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले ही अशर्फी सिंह ने करोड़ों की जमीन की घेराबंदी की थी। जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए का है। घटनास्थल से 10 से अधिक गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं, जो अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग की पुष्टि करते हैं। दोनों मृतक अपराधियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तीहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, जिसमें जमीनी विवाद से लेकर अपराधियों के संभावित नेटवर्क तक सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का ध्यान न केवल हत्या के कारणों पर है, बल्कि फर्जी पहचान और सीमा-पार नेटवर्क के किसी भी एंगल की जांच भी की जा रही है।

Web Title: A triple murder case has come to light in Patna, the capital of Bihar. Criminals who were fleeing after shooting a man were beaten to death by the people