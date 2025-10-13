Highlights नोएडा में 550 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया, देखें वीडियो

Noida FSSAI Action on Paneer: त्योहारों का मौसम आ गया है और ऐसे में मिलावटखोर बाजारों में नकली पनीर बेच रहे हैं। ऐसे में नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है और 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया है। बताया जा रहा है की यह पनीर हरियाणा के मेवात, हथीन के प्लांट से लाया गया था और इसे दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में बेचा जाना था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया जिसमें ये पनीर मिला, जिसके बाद अधिकारीयों ने इसे नष्ट किया गया।

