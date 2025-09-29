Kurukshetra Accident: हैरियर और स्विफ्ट की टक्कर, 5 की मौत और 5 घायल, लोगों ने फंसे यात्रियों को बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ी
September 29, 2025
Kurukshetra Accident: कुरुक्षेत्र से आठ किलोमीटर दूर कैथल-कुरुक्षेत्र मार्ग पर सोमवार की सुबह दो कारों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। आदर्श थाना के थाना प्रभारी (एसएचओ) दिनेश सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब सात बजे घरारसी गांव के पास हुई और माना जा रहा है कि हादसे के दौरान वाहन तेज गति से जा रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए गाड़ी के दरवाजे काटे।
पुलिस ने बताया कि अंबाला के बुबका गांव से छह यात्रियों को लेकर जा रही एक कार इस टक्कर में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रवीण (स्वराज का पुत्र), पवन और राजेंद्र (बाल किशन के पुत्र), उर्मिला (पवन की पत्नी) और सुमन (संजय की पत्नी) के रूप में हुई है।
एक अन्य यात्री 18 वर्षीय वंशिका को गंभीर चोटें आईं हैं और उसका इलाज चल रहा है। दूसरी कार में सवार चार लोग भी घायल हो गए। उनकी पहचान पपनवा जाति रोड निवासी धर्मपाल की पत्नी संतोष (45), ऋषिपाल (55 वर्ष, पुत्र कर्म सिंह) ऋषिपाल की पत्नी लीला देवी (52) और जीता राम के पुत्र प्रवीण (40) के रूप में हुई है।
वे इलाज के लिए अंबाला के मुलाना जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लीला देवी की हाल ही में एक सर्जरी हुई थी और उन्हें आगे की देखभाल के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया है।
गुजरात के बोटाद में बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत, 20 अन्य घायल
गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार तड़के एक निजी बस के सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक परबाद वंदा ने बताया कि बस जिले के रानपुर तालुका से पर्यटकों को लेकर आ रही थी, तभी पलियाद कस्बे के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।
अधिकारी ने बताया, ‘‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बस जिले के रानपुर तालुका के एक गांव से पर्यटकों को लेकर जूनागढ़ गई थी और लौटते वक्त ये हादसा हुआ।’’ अधिकारी ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
नेपाल में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, 20 से अधिक घायल
नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में सोमवार को एक मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होकर ढलान से नीचे गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है। ‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना प्रांत के अर्घाखांची जिले में एक मोड़ पर वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण हुई।
अखबार के अनुसार, दुर्घटना के समय मिनी बस बुटवल से पुरकोटदाहा जा रही थी। दुर्घटना में एक 10 वर्षीय और एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। ‘माई रिपब्लिका’ समाचार पोर्टल ने 24 लोगों के घायल होने की जानकारी दी और जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख दिवस जीसी के हवाले से बताया है कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है।
जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर झलक प्रसाद शर्मा के अनुसार, मिनी बस में 26 यात्री सवार थे, जबकि इसकी 16 सीटों की संख्या केवल 16 थी। शर्मा के मुताबिक, बताया जाता है कि दुर्घटना ब्रेक फेल होने तथा क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण हुई।