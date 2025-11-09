भारत के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर US में गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग से संबंध; जल्द भारत लाए जाएंगे अपराधी

India Most Wanted Gangsters: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि उन्होंने देश के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। विदेश में सक्रिय ये गैंगस्टर अमेरिका से गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से गिरफ्तार किया, जबकि भानु राणा को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में गिरफ्तार किया गया।

गर्ग और राणा दोनों को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। वर्तमान में, भारत के दो दर्जन से अधिक बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और आपराधिक गिरोह चला रहे हैं।

गर्ग और राणा को गिरफ्तार करने के अभियान से दोनों गैंगस्टरों की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का निवासी है। वर्तमान में जॉर्जिया में रह रहा है और उसके खिलाफ भारत में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से युवाओं की भर्ती कर रहा था।

गुरुग्राम में एक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता की हत्या में शामिल होने के बाद वह जॉर्जिया भाग गया था। गर्ग, कपिल सांगवान नाम के एक गैंगस्टर के साथ मिलकर जबरन वसूली का गिरोह चला रहा है, जो वर्तमान में विदेश में रह रहा है। अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस ने सांगवान के चार शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो एक बिल्डर के घर और फार्महाउस पर गोलीबारी में शामिल थे।

भानु राणा का बिश्नोई गिरोह से संबंध

इस बीच, भानु राणा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। वह काफी समय से अमेरिका में रह रहा है। मूल रूप से करनाल का रहने वाला राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। राणा का आपराधिक नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है।

