Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: 34 रन और 400 रन रिकॉर्ड ध्वस्त?, 367 पर नाबाद वियान

Highlights Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025:ब्रायन लारा के इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 से 33 रन दूर रह गए। Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: सत्र के बाद पांच विकेट पर 626 रन पर टीम की पारी घोषित की।

Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: दुनिया भर के फैंस ब्रायन लारा (400 रन की पारी) रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वियान मुल्डर लंच से पहले 367 पर नाबाद लौटे थे और कप्तान ने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पारी की घोषणा कर दी। मुल्डर जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक 367 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रेक के दौरान 625/5 पर पारी घोषित कर दी, जिसका मतलब था कि मुल्डर टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर ब्रायन लारा के इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 से 33 रन दूर रह गए।

मुल्डर ने केवल 297 गेंदों में अपना तिहरा शतक बनाया, जो 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के 278 गेंदों में तिहरा शतक बनाने के बाद दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। मुल्डर न केवल हाशिम अमला के बाद तिहरा शतक बनाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बने, बल्कि पूर्व बल्लेबाज के 311 के उच्चतम स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया।

दक्षिण अफ्रीकी द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मुल्डर ने ब्लेसिंग मुजारबानी की ओवरपिच गेंद को कवर के माध्यम से बाउंड्री के लिए भेजकर अमला के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण अफ़्रीकी ऑलराउंडर ने 1958 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ हनीफ़ मोहम्मद के 337 रन को पीछे छोड़ते हुए, विदेशी टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी दर्ज किया।

उन्होंने सनथ जयसूर्या (340), लेन हटन (364) और सर गैरी सोबर्स (365) को भी पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर के मामले में पाँचवें स्थान पर हैं। लारा के 400 के अलावा, मैथ्यू हेडन के 380, ब्रायन लारा के 375 और महेला जयवर्धने के 374 रन और मुल्डर के 367 रन से आगे के तीन अन्य स्कोर हैं।

दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर ने सोमवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 367 रन पर बल्लेबाजी करते समय टीम की पारी घोषित कर पुरुष टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्कोर बनाने का मौका गंवा दिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर रहे मुल्डर ने मैच के दूसरे दिन सोमवार को उस समय पारी घोषित की जब वह ब्रायन लारा के 2004 में बनाए गए 400 रनों के रिकॉर्ड से सिर्फ 33 रन दूर थे। मुल्डर ने दिन के शुरुआती सत्र के बाद पांच विकेट पर 626 रन पर टीम की पारी घोषित की।

मुल्डर ने हालांकि टेस्ट में पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड गारफील्ड सोबर्स के नाम था जिन्होंने 1958 में 365 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी लारा ने एंटीगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन नाबाद बनाए थे। उन्होंने इससे 10 साल पहले (1994) इंग्लैंड के खिलाफ ही रिकॉर्ड 375 रन बनाए थे।