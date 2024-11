Zimbabwe vs Pakistan, 1st ODI 2024: जिम्बाब्वे 205 और पाकिस्तान 60 पर 6 विकेट?, पहले मैच में 80 रन से हार और सीरीज में 1-0 से आगे, पाकिस्तान की बुरी गत

Highlights Zimbabwe vs Pakistan, 1st ODI 2024: रिचर्ड ने सर्वाधिक 48 रन बनाये । Zimbabwe vs Pakistan, 1st ODI 2024: तीन मैच की वनडे श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। Zimbabwe vs Pakistan, 1st ODI 2024: 21 ओवर में छह विकेट पर 60 रन बनाकर मुश्किल में थी।

Zimbabwe vs Pakistan, 1st ODI 2024: आल राउंडर सिकंदर रजा के शानदार प्रदर्शन से जिम्बाब्वे ने रविवार को यहां बारिश से प्रभावित पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में नये लुक वाली पाकिस्तानी टीम को डकवर्थ लुईस पद्धति से 80 रन से शिकस्त देकर उलटफेर किया। रजा ने 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन के स्कोर से 205 रन तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने नौवें नंबर के बल्लेबाज रिचर्ड नगारावा के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 62 रन की भागीदारी निभाई। रिचर्ड ने सर्वाधिक 48 रन बनाये ।

रजा (सात रन देकर दो विकेट) ने फिर एक ओवर में दो विकेट झटक लिये जिससे पाकिस्तान की टीम 21 ओवर में छह विकेट पर 60 रन बनाकर मुश्किल में थी। इसके बाद बारिश आ गई और मैच नहीं हो सका जिससे जिम्बाब्वे ने तीन मैच की वनडे श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली।

पाकिस्तान ने प्रयोग करते हुए 2019 के बाद पहली बार अपने शीर्ष बल्लेबाज बाबर आजम को वनडे में आराम दिया ताकि अगले साल होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ‘बेंच स्ट्रेंथ’ को आजमाया जा सके। वनडे श्रृंखला के बाद तीन टी20 मैच भी बुलावायो में खेले जायेंगे।