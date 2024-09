Video: 6, 6, 6, 6... दासुन शनाका ने कार्लोस ब्रैथवेट को लगातार चार छक्के मारे, एक ओवर में ही बदल दिया खेल, देखें

Highlights दासुन शनाका ने कार्लोस ब्रैथवेट को लगातार चार छक्के मारे ZimAfro T10 में उड़ाया गर्दा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दासुन शनाका की टीम हरारे बोल्ट्स को 18 गेंदों पर 19 रन की ज़रूरत थी

Dasun Shanaka Four Consecutive Sixes: श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका ने बुधवार को हरारे बोल्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए बुलावायो ब्रेव जैगुआर्स के खिलाफ़ जीत सुनिश्चित करने के लिए वेस्टइंडीज़ के टी20 विश्व कप के हीरो कार्लोस ब्रैथवेट के खिलाफ़ लगातार चार छक्के लगाए।

दासुन शनाका की टीम हरारे बोल्ट्स को 18 गेंदों पर 19 रन की ज़रूरत थी। शनाका ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपनी पावर-हिटिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ​​उन्होंने दूसरी पारी के आठवें ओवर की शुरुआत नो-लुक शॉट से डीप-मिड-विकेट बाउंड्री रोप पर ओवर का पहला छक्का लगाकर की। श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने इसके बाद यॉर्कर को बाहर निकालकर गेंद को लॉन्ग-ऑन बाउंड्री रोप के ऊपर से उड़ाया।

6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣

Dasun Shanaka finishes in style! 💥 Four consecutive SIXES to seal the win for Harare Bolts by 7 wickets! 🔥🙌#T10League#InTheWild#CricketsFastestFormat#ZimAfroT10pic.twitter.com/yhNel7kKo1